Fırtına12’den vurdu

Bu sezon 2. kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor'un son 4 senenin en iyi başlangıcını yapmasında Onuachu ve Augusto'nun büyük payı var. Geçen dönem gol yollarında problemli görüntü çizen bordo-mavililer, iki yıldızı ile fark yarattı. Çaykur Rizespor deplasmanında da 1 gol-1 asistle takımı kazandıran bitirim ikili, Trabzonspor'u zirve yürüyüşünde sırtında taşıyor. Karadeniz temsilcisi, bu sene 9 maçta fileleri 15 kez havalandırırken 11'inde Onuachu (7) ve Augusto (4) sahne aldı. 12 gollük (11 gol-1 asist) katkılarının karşılığında 12 puan kazandırdı. Fırtına'nın en istikrarlı isimleri olan ikili, tabelanın %80'ine etki etti.



Havasını buldu

Trabzonspor, geride kalan haftalarda 6 kafa golü atarak ligin en etkili takımlarından oldu. Bordo-mavili ekip, duran top gollerinin yüzde 60'ını kafa vuruşlarından bulurken, gelen 6 golün 3'ünü Onuachu kaydetti, Savic, Augusto ve Sikan 1'er kez sevindi.



ManU'dan tarihi zafer

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 9 yıl sonra deplasmanda Liverpool'u 2-1 yendi. M.United 2. dakikada Mbeumo ve 84'te Maguire'nin golleriyle kötü seriye son verdi. Liverpool'un tek sayısı 78'de Gakpo'dan geldi. Kırmızı Şeytanlar en son 17 Ocak 2016'da Anfield'de ezeli rakibine karşı galibiyet almış ve Rooney'in golüyle 1-0 kazanmıştı.