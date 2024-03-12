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Giriş Tarihi: 12.3.2024

Fırtına’dan Barisic hamlesi

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan Barisic hamlesi

Trabzonspor, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat sol bekle görüşmelere başladı. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri, İstanbul’a davet edildi

Trabzonspor gelecek transfer dönemi için düğmeye şimdiden bastı. Bordomavililer, sol bek mevkiinde iyi performans sergileyen Eren Elmalı'nın sezon sonunda astronomik teklif getirme ihtimaline karşı Hırvat oyuncu Borna Barisic ile görüşmelere başladı. Karadeniz kulübü, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin menajerini, görüşmeleri ileri seviyeye taşımak için İstanbul'a davet etti. Önümüzdeki günlerde temasların hız kazanacağı ve resmi teklifin iletileceği öğrenildi. Bu sezon 29 resmi karşılaşmada boy gösteren ve 1 gol atıp 6 asist kaydeden tecrübeli futbolcu, 2112 dakika süre şansı buldu. Barisic ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
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Fırtına’dan Barisic hamlesi
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