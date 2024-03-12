Fırtına’dan Barisic hamlesi

gelecek transfer dönemi için düğmeye şimdiden bastı. Bordomavililer, sol bek mevkiinde iyi performans sergileyenHırvat oyuncu Borna Barisic ile görüşmelere başladı. Karadeniz kulübü, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin menajerini, görüşmeleri ileri seviyeye taşımak için İstanbul'a davet etti. Önümüzdeki günlerde temasların hız kazanacağı ve resmi teklifin iletileceği öğrenildi. Bu sezon 29 resmi karşılaşmada boy gösteren ve 1 gol atıp 6 asist kaydeden tecrübeli futbolcu, 2112 dakika süre şansı buldu.