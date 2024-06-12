Fırtına’dan dev harekât!

Santrfor takviyesine çalışan Trabzonspor için bomba bir iddia ortaya atıldı.Haberde; Trabzonspor'un, 35 yaşındaki Şilili yıldızın menajeriyle görüşmeler yaptığı belirtildi. Kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi dünya devlerinde forma giyen tecrübeli golcünün, İtalya'dan Parma ve Udinese'nin yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami ve Arjantin'in River Plate takımının da listesinde olduğu ifade edildi.