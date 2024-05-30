Fırtına’dan Okay atağı

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayıp ülkemizi Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda temsil edecek Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Gelecek sezon içinaçıklamasını yapan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, scout ekibinin bu özellikleri barındırdığını düşündüğüileönerilerine sıcak baktığı belirtildi.2018 yılında bordo-mavili takımdan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olanAvrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan 30 yaşındaki orta saha,Trabzonspor kurmayları, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunanBU sezon West Bromwich'te 44 müsabakada 1 gol-1 asist kaydetti.SON 2 yıldır düzenli bir şekilde oynayıp 40'ın üstünde maça çıkarken,BU sezon Huddersfield ağlarına gönderdiği gol, Championship'te mart ayının en iyi golü seçilmişti.