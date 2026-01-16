Fırtına’nın dev planı!

elipe Augusto ve Sikan'ın takımdan ayrılma ihtimalini masaya yatıran yönetim, boşluğu dolduracak ismi Norveç'te buldu:. Sarpsborg 08 formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken 1.94 cm'lik dev forvet için Trabzonspor ilk teması kurdu. Yönetim, Suudi Arabistan'dan gelen 15 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul eder ve Augusto da ayrılmaya karar verirse Fırtına, Karlsbakk için "Bitirici" hamleyi yapacak.Genç oyuncu için kulübün scout ekibinin de olumlu rapor verdiği bildirildi.