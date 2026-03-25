Gençlik ateşi

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile zirve yarışında çok kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor ile ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Ukrayna'da yayın yapan iki farklı spor sitesinde, bordo-mavili kulübün Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko'yu takip altına aldığı yazıldı. Kadrosunda hâlâ Ukraynalı futbolcular Arseniy Batagov ile Oleksandr Zubkov'u bulunduran Karadeniz ekibinin, genç forveti yakından takip ettiği ve transfer için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi. Altyapıdan yetiştiği kulübünde iki sezondur A takım düzeyinde forma giyen 20 yaşındaki santrforun, özellikle son dönemde artırdığı performansıyla İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgisini çektiği ancak Trabzonspor'un transfere daha istekli yaklaştığı vurgulandı. Haberde, Dinamo Kiev'de 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunun Ponomarenko için 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Potansiyeli yüksek olan genç futbolcu, bu sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 18 gol, 2 asistilik performans sergiledi.



10 MAÇTA 9 GOL

Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Matviy Ponomarenko, Dinamo Kiev forması ile çıktığı 10 maçta 9 gol kaydetti.



ONUACHU ATTI TRABZON COŞTU!

TRABZONSPOR, gol üretkenliğiyle parmak ısırtıyor. Süper Lig'de 27 hafta sonunda rakip fileleri 53 kez havalandıran bordo-mavililer, son 6 sezon içerisindeki en golcü dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 27 maç sonunda 51 gol atarken bu sezon bu alanda daha başarılı performans gösterdi. En son 2019-20'da 27 haftada 62 gol atan Trabzonspor, 2020-21'de 34, 2021-22'de 51, 2022- 23'te 45, 2023-24'te 43 ve 2024-25'te 44 gol kaydetti. Fırtına'da 21 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Paul Onuachu, takımın en üretken ismi oldu.