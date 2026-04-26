Gitme kal bu şehirde

Samsunspor
maçında 3 penaltı kurtararak Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor
'u yarı finale taşıyan Andre Onana
'nın geleceği şekilleniyor. Bordo-mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan, "Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz"
demişti. Yıllık 5 milyon Euro kazanan Kamerunlu eldiven, "Bu harika ülkede 3 haftalık sürem kaldı. Ailemle tatile çıkacağım sonrasında başkanımızın dediği gibi bazı şeyler değişebilir, bakacağız" diyerek açık kapı bırakmıştı. Sezon başında M.United'dan 1 yıllığına satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Onana'nın, İngiliz deviyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Doğan'ın yakın bir zamanda Onana ile görüşerek, "Gelecek sezon kaleci alıp almayacağımız senin kararına bağlı. Bunun için hızlı karar vermen gerek"
diyeceği belirtildi.