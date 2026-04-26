Giriş Tarihi: 26.04.2026

Gitme kal bu şehirde

Trabzon’da devam etmeye yeşil ışık yakan başarılı eldiven ikna edilmeye çalışılacak. Çıkacak sonuca göre Fırtına’nın yeni sezon için kaleci atağı şekillenecek

YUNUS EMRE SEL
Gitme kal bu şehirde
Samsunspor maçında 3 penaltı kurtararak Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u yarı finale taşıyan Andre Onana'nın geleceği şekilleniyor. Bordo-mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan, "Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz" demişti. Yıllık 5 milyon Euro kazanan Kamerunlu eldiven, "Bu harika ülkede 3 haftalık sürem kaldı. Ailemle tatile çıkacağım sonrasında başkanımızın dediği gibi bazı şeyler değişebilir, bakacağız" diyerek açık kapı bırakmıştı. Sezon başında M.United'dan 1 yıllığına satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Onana'nın, İngiliz deviyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Doğan'ın yakın bir zamanda Onana ile görüşerek, "Gelecek sezon kaleci alıp almayacağımız senin kararına bağlı. Bunun için hızlı karar vermen gerek" diyeceği belirtildi.

#SAMSUNSPOR #TRABZONSPOR #ANDRE ONANA

Gitme kal bu şehirde
