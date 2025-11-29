Golleri attı 11’i kaptı!

GEÇEN hafta Başakşehir'i 4-3 yenen Trabzonspor, bugün Konyaspor'u ağırlıyor. Fatih Tekke ile Papara Park'ta 203 gündür yenilmeyen Fırtına'da tek hedef galibiyet. Geçen hafta attığı 2 golle zaferi getiren Ernest Muçi formayı kaptı. Arnavut yıldız, Konya mücadelesinde 10 numarada görev yapacak. Fatih Tekke hücumda Onuachu ve Zubkov'u yine 11'de oynatacak. Son maçta sakatlanan Folcarelli dün takımla çalışsa da 11'de olması beklenmiyor. Fransız yıldızın yerine Okay veya Ozan Tufan'dan birinin oynayacağı düşünülüyor.