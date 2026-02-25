Gözle görülür müthiş yükseliş

Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından Trabzonspor camiasının motivasyonu düşse de Gaziantep galibiyeti sonrası zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kayıpları tekrar bordo-mavilileri havaya soktu. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezona göre puan cetvelindeki yükselişi de dikkat çekici. Ligin bitimine 11 hafta kala 48 puana ulaşan Fırtına, geçen sezonun tamamında ise 51 puan toplamıştı. O sezon 58 gol atıp 45 gol yiyen Trabzonspor, şu an ise 23 hafta geride kalmasına rağmen 45 kez rakip fileleri havalandırdı. 2024-25'te 23. haftada yalnızca 29 puan toplayabilen Karadeniz ekibinde teknik direktör Fatih Tekke'nin etkisiyle gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Bordomavililer, şimdi gözünü Cuma günü oynayacağı Karagümrük müsabakasına dikti.

NWAİWU'NUN ŞANSI YÜKSEK

Gaziantep maçında üçlü savunmadan memnun kalmayan ve yedikleri gol sonrası dörtlü defansa geçen Tekke, bu karşılaşmada tekrar dörtlü savunma ile sahaya çıkacak. Stoper ikilisinin Nwaiwu ve Batagov olması bekleniyor. Savic de adaylardan biri ancak sağ stoperde Nwaiwu'nun forma giymesinin daha yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

KALAN LİG MAÇLARI

Karagümrük

Kayserispor (d)

Çaykur Rizespor

Eyüpspor (d)

Galatasaray

Alanyaspor (d)

Başakşehir

Konyaspor (d)

Göztepe

Beşiktaş (d)

Gençlerbirliği



FOLCARELLİ'DE YIRTIK VE KANAMA VAR

Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan ve sol ayak bileği dış yan bağlarındaki yırtık ve kanama nedeniyle Karagümrük karşısında forma giyemeyecek olan Tim Jabol Folcarelli, sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun mesajları atan taraftarlara teşekkür etti. "Savaşmaya devam" paylaşımı yapan oyuncunun, sağlık ekibi tarafından kendisine verilen programa harfiyen uymaya başladığı ve bu hafta olmasa da gelecek hafta Kayserispor deplasmanına kadar hazır hale gelmeye çalışacağı öğrenildi.