Gözlerine perde mi indi!

Ertuğrul Doğan, başka konuların da olduğunu vurgularken TFF'yi bilgilendirdiklerini söyledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaleti sağlama konusunda hassas olduğunu aktaran Doğan, "Sağ olsunlar, itirazımızı yaptık ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken, oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerino an gözlerine perde mi iniyor, nasıloluyor bilemiyorum ama biz kayıtlarıaldık, herhalde izleyince hatırlayacaklardır. Kendilerine izlemeleri için gönderdik. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz." Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına da değinen Doğan, "Ciddiye almadık, durup dururken kimseye bir şey yapan taraf olmadık. Trabzonspor ile oynamak ateşle oynamaktır.Dikkatli olmaya davet ediyor,kendilerini uyarıyorum" dedi.