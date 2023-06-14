Gözümüz hep zirvede

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün düzenlediği basın toplantısında ekonomik olarak acı bir tablo çizerken gelecek sezona dair de önemli açıklamalar yaptı."Bunların yarısı sponsorluk ve loca satışları, diğer yarısı ise yönetici katkıları ile karşılandı.Takım bütçesini içine katmadan bile gelirler, giderleri karşılamıyor. Bunun net şekilde bilinmesi gerek.dedi.İşlerinin zor ancak imkânsız olmadığını vurgulayan Başkan Doğan sözlerine şöyle devam etti: "Takım bütçesini 42 milyon Euro'dan 25'e düşürdük. Yeni sezonda da bu seviyelerde olacak. Ama bu yanlış anlaşılmasın, daha önce de belirttiğim gibiŞampıyonluk belgeseli için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Doğan, "Dünya çapında ses getirecek, herkesin konuşacağı bir belgesel olacak. Forma lansmanı da planlıyoruz, 24 Haziran'da yayınlayacağız. Yine dünya üzerinde örneğine rastlanmamış bir planlama ile bir forma tanıtımı hazırlandı" ifadelerini kullandı.Orsic ve Petkovic'e 4 milyon Euro bonservis vermeyeceklerini belirten Doğan, "2 oyuncu ile imza aşamasındayız. Trezeguet ve Bakasetas'a gelen teklif yok. Uğurcan ve Abdülkadir için de bir şey gelmedi" diye konuştu.