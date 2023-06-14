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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Gözümüz hep zirvede

Gözümüz hep zirvede

Trabzonspor Başkanı Doğan, mali yönden zor bir dönemden geçmelerine rağmen, şampiyonluğa oynayan bir takım kuracaklarının sözünü verdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün düzenlediği basın toplantısında ekonomik olarak acı bir tablo çizerken gelecek sezona dair de önemli açıklamalar yaptı. Göreve geldikten sonra toplam 24 milyon Euro borç ödediklerini kaydeden Doğan, "Bunların yarısı sponsorluk ve loca satışları, diğer yarısı ise yönetici katkıları ile karşılandı. Toplamda 480 milyon TL gider kalemlerimiz var. Takım bütçesini içine katmadan bile gelirler, giderleri karşılamıyor. Bunun net şekilde bilinmesi gerek. Haziran sonuna kadar ödenmesi gereken tutar 17 milyon Euro. Ödenmezse serbest kalma söz konusu olabilir" dedi.

TAKIM BÜTÇESİ 25 MİLYON EURO
İşlerinin zor ancak imkânsız olmadığını vurgulayan Başkan Doğan sözlerine şöyle devam etti: "Takım bütçesini 42 milyon Euro'dan 25'e düşürdük. Yeni sezonda da bu seviyelerde olacak. Ama bu yanlış anlaşılmasın, daha önce de belirttiğim gibi hem borçları yönetilebilir hale getirmeye talibiz hem de dimdik, zirveye oynayan bir takım yapmak niyetindeyiz."

DÜNYA BİZİ KONUŞACAK
Şampıyonluk belgeseli için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Doğan, "Dünya çapında ses getirecek, herkesin konuşacağı bir belgesel olacak. Forma lansmanı da planlıyoruz, 24 Haziran'da yayınlayacağız. Yine dünya üzerinde örneğine rastlanmamış bir planlama ile bir forma tanıtımı hazırlandı" ifadelerini kullandı.

İKİ İSİM İMZA AŞAMASINDA
Orsic ve Petkovic'e 4 milyon Euro bonservis vermeyeceklerini belirten Doğan, "2 oyuncu ile imza aşamasındayız. Trezeguet ve Bakasetas'a gelen teklif yok. Uğurcan ve Abdülkadir için de bir şey gelmedi" diye konuştu.

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