G.Saray oyunu tutmadı

Yeni sezon öncesi transferin en hızlı takımlarından olan Trabzonspor, son dönemin gözde isimlerinden Aral Şimşir'i de renklerine bağladı. Uzun süren görüşmelerin ardından 2.2 milyon Euro maaşla 4 yıllık kontrata 'Evet' diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübü ile süren pazarlıklarda ise bordo-mavilileri şaşırtan olaylar yaşandı. İlk aşamada 12 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonusu kabul eden Midtjylland cephesi, daha sonra rakamı artırmak için menajer üzerinden Galatasaray'ın da milli oyuncuyu istediği yönünde haber gönderdi. Bunun üzerine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın direkt G.Saraylı yönetici Abdullah Kavukcu'yu telefonla arayarak Aral'a ilgileri olup olmadığını sorduğu, Kavukcu'nun da transferde kesinlikle masada olmadıklarını söylediği kaydedildi. Bu bilgi sonrası yeniden Danimarkalı yetkililerle temasa geçerek rakamı yükseltmeyeceklerini bildiren Trabzonspor, anlaşmayı ilk verdikleri para üzerinden sağladı. Başarılı sol kanat bugün Trabzon gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

EN PAHALI TRANSFER

SAĞLIK kontrolü ve imza için Türkiye'ye gelecek olan Aral Şimşir, 12+2 milyon Euro'luk bedeliyle Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Bordomavili kulüp, bu yaz 8.5 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro bonuslar karşılığında Vitoria'dan transfer edilen Noah Saviolo'yu almıştı.

ÖZEL UÇAKLA GELİYOR

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, bugün Danimarka'dan özel uçakla direkt Trabzon'a gelecek. Saat 20.00 civarında şehirde olacak olan oyuncu, yarın ilk idmanına çıkacak.