Güç gösterisi

Trabzonspor'da bu sezon özellikle 3 oyuncu, transferinin ne kadar doğru olduğunu gösterdi: Wagner Pina, Felipe Augusto ve Paul Onuachu… Teknik direktör Fatih Tekke'nin de vazgeçilmezleri olan bu futbolcular, Opta verilerine göre ilk 8 haftanın en iyi 11'inde yer aldı. Sağ bek Pina, 7 maçta 2 asist katkısı, 8 top kapma, 24 sahipsiz top kazanma ve 8 şut pası değerleriyle parladı. Forvet olmasına rağmen sol kanatta en iyi şekilde görev yapan Augusto, 6 isabetli şuttan 3 gol çıkarırken bordo-maviliere 4 puan kazandırdı. 8 başarılı dribbling, %78 başarılı pasla mücadele etti. 6 golle krallıkta zirveda bulunan santrfor Onuachu da 7 puan getirisi sağladı. 37 hava topu, 4.54 gol beklentisi (xD), yüzde 24 pozisyonu gole çevirme verileriyle oynadı.

DERBİDE BİLET JESTİ!

ÇAYKUR Rizespor- Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı. Geçtiğimiz sezon Trabzon'un deplasman karşılaşmasında misafir tribününü 61 TL olarak belirlemesine karşılık, Rizespor da bu sezon aynı hassasiyeti gösterdi ve yarınki mücadelede Trabzon taraftarının biletlerinin 53 TL olacağını duyurdu. Bordo-mavili futbolseverler, takımlarına olan aidiyetlerini göstererek biletler satışa çıkar çıkmaz tüketti.