Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirirken kaybedilen iki puanın hatasını üzerine aldı. Tekke'nin öne çıkanları şöyleydi: "Futbolun ve hayatın içinde bunlar var. Oyun olarak geçen hafta kaybettiğimiz iki puan daha üzücüydü. Bu hafta karşımızda kadro derinliği olan bir takım vardı. Sakatlardan şikâyet edebilirizama yapacak bir şey yok. Bu oyuncularburaya kadar getirdi. Kazanmakiçin oynadık ama nasibimiz buymuş.Büyük ihtimalle benim yüzümdenolmuştur. Hedeflerimiz devam ediyor.Bu kadro ile devam ediyor. Ahmetgirer Mehmet çıkarhataların hepsi banaait. Mağlubiyetler banaait. Onuachu'ya gelen toplarda 6-7 tanesi durduruldu. Sarı kart da yok. Penaltı pozisyonu da var. Ama genel hatlarıyla evet yapmak istediklerimizi denedik, daha iyi olabilirdik. Belki de bir puan aldık diye düşünmeliyiz. 2014'ten bu yana teknik direktörlük yapıyorum, bu kadro hiç unutmayacağım bir kadro. Ne dersem onu yapan birekip var. Onlara söyleyecek bir şeyyok. Onlar alkışı hak ediyor."