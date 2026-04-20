Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Hedeflerimiz devam ediyor
Giriş Tarihi: 20.04.2026

  • ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirirken kaybedilen iki puanın hatasını üzerine aldı. Tekke'nin öne çıkanları şöyleydi: "Futbolun ve hayatın içinde bunlar var. Oyun olarak geçen hafta kaybettiğimiz iki puan daha üzücüydü. Bu hafta karşımızda kadro derinliği olan bir takım vardı. Sakatlardan şikâyet edebiliriz ama yapacak bir şey yok. Bu oyuncular buraya kadar getirdi. Kazanmak için oynadık ama nasibimiz buymuş. Büyük ihtimalle benim yüzümden olmuştur. Hedeflerimiz devam ediyor. Bu kadro ile devam ediyor. Ahmet girer Mehmet çıkar hataların hepsi bana ait. Mağlubiyetler bana ait. Onuachu'ya gelen toplarda 6-7 tanesi durduruldu. Sarı kart da yok. Penaltı pozisyonu da var. Ama genel hatlarıyla evet yapmak istediklerimizi denedik, daha iyi olabilirdik. Belki de bir puan aldık diye düşünmeliyiz. 2014'ten bu yana teknik direktörlük yapıyorum, bu kadro hiç unutmayacağım bir kadro. Ne dersem onu yapan bir ekip var. Onlara söyleyecek bir şey yok. Onlar alkışı hak ediyor."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA