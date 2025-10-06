Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Hücum hattı alev alev
Giriş Tarihi: 6.10.2025

Onuachu’nun 6 golle hem krallıkta hem de takımda başı çektiği Fırtına’da Augusto 3, Zubkov ve Sikan da 1’er kez ağları havalandırdı

Genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli futbolcularla kimlik değiştiren ve geleceği planlayan Trabzonspor, hücum hattıyla fark yaratıyor. Geçen dönem 8 haftada ağları 8 kez sarsan ve zayıf bir görüntü çizen bordo-mavili takım, bu sezon aynı periyotta 13 gole imzasını attı. Son iki maçta açılan Karadeniz ekibinin kanatlar dahil forvet bölgesi, rakip fileleri 11 defa havalandırarak gollerin %85'ini kaydetti.

ASİSTTE WAGNER PİNA ÖNE ÇIKIYOR
Bir sezonun ardından Trabzon'a dönen Paul Onuachu, 6 golle hem krallıkta hem de takımda başı çekiyor. Yeni transfer Felipe Augusto, ağları 3 kez bulurken Zubkov (1) ve Sikan (1) da arkadaşlarını takip etti. Böylelikle 4 hücum oyuncusu skor katkısı verdi. Bu futbolcuların dışında Savic ve Okay 1'er gol kaydetti. 8 farklı isim 9 asist gerçekleştirirken sağ bek Wagner Pina (2) öne çıkmayı başardı.


SÜPER LİG'DE ONUACHU
Maç: 8 Gol: 6 Asist: 1 Şut: 2.6 Dribbling: 0.8 Hava topu kazanma: 4.6 Pas isabeti: %70

