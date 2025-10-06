Hücum hattı alev alev

Genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli futbolcularla kimlik değiştiren ve geleceği planlayan Trabzonspor, hücum hattıyla fark yaratıyor. Geçen dönem 8 haftada ağları 8 kez sarsan ve zayıf bir görüntü çizen bordo-mavili takım, bu sezon aynı periyotta 13 gole imzasını attı. Son iki maçta açılan Karadeniz ekibinin kanatlar dahil forvet bölgesi, rakip fileleri 11 defa havalandırarak gollerin %85'ini kaydetti.

ASİSTTE WAGNER PİNA ÖNE ÇIKIYOR

Bir sezonun ardından Trabzon'a dönen Paul Onuachu, 6 golle hem krallıkta hem de takımda başı çekiyor. Yeni transfer Felipe Augusto, ağları 3 kez bulurken Zubkov (1) ve Sikan (1) da arkadaşlarını takip etti. Böylelikle 4 hücum oyuncusu skor katkısı verdi. Bu futbolcuların dışında Savic ve Okay 1'er gol kaydetti. 8 farklı isim 9 asist gerçekleştirirken sağ bek Wagner Pina (2) öne çıkmayı başardı.



SÜPER LİG'DE ONUACHU

Maç: 8 Gol: 6 Asist: 1 Şut: 2.6 Dribbling: 0.8 Hava topu kazanma: 4.6 Pas isabeti: %70