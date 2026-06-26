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Giriş Tarihi: 26.06.2026

Hücumda yerli planı!

Fırtına’da kanat bölgesinde yerli gücünü yükseltmek için Yusuf Sarı’yla temas kuruldu, Emre Kılınç ile ilgili de adım atılacak

Hücumda yerli planı!
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Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un rotasında iki hücumcu var. Teknik patron Fatih Tekke'nin onay verdiği ilk isim Yusuf Sarı… Başakşehir ile 2 sezon daha kontratı olan 27 yaşındaki oyuncunun, hücumun iki tarafında da oynaması tercih sebebi oldu. Fatih Tekke, Yusuf'un joker özelliğinden de yararlanmak isterken başkan Ertuğrul Doğan futbolcu için Başakşehir cephesi ile temas kurdu ve pazarlıklar başladı. Bir diğer çok yönlü oyuncu Emre Kılınç da Fırtına'nın radarında. 31 yaşındaki kanat, geçen sezon 26 maçta oynayıp 2 gol-7 asistlik etki gösterirken sakatlıklardan dolayı bir hayli zorladı. Bordo-mavililer, Emre için de Samsunspor ile temas kuracak.

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#YUSUF SARI #BAŞAKŞEHİR #ERTUĞRUL DOĞAN #TRABZONSPOR

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Hücumda yerli planı!
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