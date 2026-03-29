Giriş Tarihi: 29.03.2026

İlk hedef Loren

Bordo-mavili takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe dahil Türkiye’den ve İspanya’dan 6 kulübün peşinde olduğu 32 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor

İlk hedef Loren
Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Santrfor arayışı kapsamında bordo-mavililerin rotayı Komşu'ya çevirdiği belirtildi. Yunan basınına göre; Trabzonspor, Aris forması giyen Loren Moron'u gündemine aldı. 32 yaşındaki forvet için Türkiye ve İspanya'dan toplam 6 kulübün devrede olduğu aktarıldı. Trabzonspor'un dışında Antalyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürüldü. İspanya'dan ise Cadiz ve Las Palmas'ın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Moron'un piyasa değerinin 8 milyon Euro seviyesinde olduğunun altı çizilirken, Aris cephesinin futbolcuyu kolay bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Yunan ekibinin olası bir satışta daha avantajlı bir ekonomik paket hedeflediği de vurgulandı.

İlk hedef Loren
