İlk hedef Loren

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Santrfor arayışı kapsamında bordo-mavililerin rotayı Komşu'ya çevirdiği belirtildi. Yunan basınına göre; Trabzonspor, Aris forması giyen Loren Moron'u gündemine aldı.
32 yaşındaki forvet için Türkiye ve İspanya'dan toplam 6 kulübün devrede olduğu aktarıldı. Trabzonspor'un dışında Antalyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürüldü.
İspanya'dan ise Cadiz ve Las Palmas'ın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Moron'un piyasa değerinin 8 milyon Euro seviyesinde olduğunun altı çizilirken, Aris cephesinin futbolcuyu kolay bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Yunan ekibinin olası bir satışta daha avantajlı bir ekonomik paket hedeflediği de vurgulandı.