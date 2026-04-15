İlle de sen Andersen!

Trabzonspor gelecek sezonun kadro planlaması üzerine çalışmalarına start verdi. Transfer rotasında, genç yabancı ve tecrübeli yabancı oyuncu (26-29 yaş aralığı) takviyelerinin yanı sıra yerli havuzunu güçlendirmek de yer alıyor. Bordo-mavililerin kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden biri de geçtiğimiz sezonun devre arasında gündemde olan Silas Sinan Andersen... Bu transferin Trabzonspor açısından kilit noktalarından biri, oyuncunun kural avantajı. Babası Türk, annesi Danimarkalı olan, tam adıyla Silas Sinan Erhen Thorup Andersen, Süper Lig'de Türk statüsünde forma giyebilir. Daha önce taraflar arasındaki süreçte BK Hacken'in, oyuncu için yüksek bonservis beklentisi (yaklaşık 6 milyon Euro) anlaşmayı zora sokmuştu. Ancak 21 yaşındaki yeteneğin Türkiye'de oynamaya sıcak bakması ve Karadeniz ekibinin bu transferdeki ısrarı, süreci yeniden canlandırdı. İki kulüp arasında yeni sezon için pazarlıkların tekrar başlayacağı ve Trabzonspor'un güçlü fiziğiyle öne çıkan futbolcuyu, daha makul bir bonservisle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtiliyor.



OYUN ZEKÂSI YÜKSEK

13 Haziran 2004 doğumlu Silas Andersen, 1.90 metrelik boyu ve fiziksel üstünlüğüyle orta sahada ciddi bir direnç noktası oluşturuyor. Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Asıl mevkisi ön libero olsa da oyun zekâsı ve top kullanma becerisiyle merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de görev yapabilen çok yönlü bir profil.