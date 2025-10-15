İşte Tekke’nin planı!

Trabzonspor'da kadro istikrarını büyük ölçüde sağlayan ve sistemi oturtan teknik direktör Fatih Tekke, milli ara sonrası da çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.RAMS Park'taki kritik karşılaşmada rakibine göz açtırmak istemeyen Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ilk büyük maç galibiyetini de almayı hedefliyor. Oyuncularına da bu yöndeki istediğini anlatan 48 yaşındaki teknik adam, maç maç düşünerek ilerlemeye devam etmeleri talimatını verdi.