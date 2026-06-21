İşte yeni formalar

Trabzonspor, yeni sezon formalarını yayınladığı kısa filmle tanıttı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Trabzonsporlu sanatçı Seray Kaya yer aldı. Tanıtım filmi İtalya'da Napoli'de çekilirken, Napoli taraftarı olan bir garson ve Trabzonspor taraftarı Seray Kaya, "En büyük şehir takımı biziz" iddiasına tutuştu. Bu video ve yeni sezon formaları kısa sürede büyük beğeni topladı.Diğer renkleri bordo, mavi ve siyah olan yeni sezon formaları satışa da çıktı. Öte yandan Muçi de tanıtım filminde oynadı.

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