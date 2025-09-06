Jet hızıyla Trabzon’da

Trabzonspor, hücum hattında bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ernest Muçi'yi teknik direktör Fatih Tekke'nin isteğiyle gündemine aldı. Scoutlardan gelen olumlu raporun ardından harekete geçen Karadeniz temsilcisi, dün siyah-beyazlılarla masaya oturdu. Taraflar, aynı gün Arnavut futbolcunun zorunlu olmayan 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Karadeniz temsilcisi, 24 yaşındaki on numaranın Beşiktaş'tan aldığı senelik 1.8 milyon Euro'luk maaşı karşılayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, dün idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, "Muçi'yi istedim. Çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Mutlu olmaya, oynayıp öz güven kazanmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Kaleci takviyesi için ise "Muhammed (Başakşehir) ile ilgileniyoruz ama maddi koşullar şu an için bizim istediğimiz gibi olmadı" dedi.