Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Jet hızıyla Trabzon’da
Giriş Tarihi: 6.9.2025

Jet hızıyla Trabzon’da

Bordo-mavililer sürpriz bir transfere imza attı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin isteğiyle, Beşiktaş’ın yıldızı Ernest Muçi kiralık olarak kadroya katıldı. Arnavut on numaranın satın alma opsiyonu 7 milyon Euro

Jet hızıyla Trabzon’da

Trabzonspor, hücum hattında bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ernest Muçi'yi teknik direktör Fatih Tekke'nin isteğiyle gündemine aldı. Scoutlardan gelen olumlu raporun ardından harekete geçen Karadeniz temsilcisi, dün siyah-beyazlılarla masaya oturdu. Taraflar, aynı gün Arnavut futbolcunun zorunlu olmayan 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Karadeniz temsilcisi, 24 yaşındaki on numaranın Beşiktaş'tan aldığı senelik 1.8 milyon Euro'luk maaşı karşılayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, dün idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, "Muçi'yi istedim. Çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Mutlu olmaya, oynayıp öz güven kazanmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Kaleci takviyesi için ise "Muhammed (Başakşehir) ile ilgileniyoruz ama maddi koşullar şu an için bizim istediğimiz gibi olmadı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jet hızıyla Trabzon’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz