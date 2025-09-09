Kalede olacak!

Uğurcan'ı KDV dahil bonuslarla 36 milyon Euro bedelle Galatasaray'a gönderdikten sonra kaleci arayışına başlayan Trabzonspor, gözüne Manchester United'dan Andre Onana'yı kestirmişti. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlayan bordomavililer, Kamerunlu file bekçisini de ikna etmeyi başardı. United'da kazandığı maaşı (yıllık 6,24 milyon Euro) almaya devam edecek olan 29 yaşındaki oyuncuya çeşitli bonuslarla beraber daha büyük bir ödeme yapılacak. Sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayacak olan Onana için kiralama bedeli ödenmeyecek. Kontratta satın alma opsiyonu da bulunmayacak.

TRABZON'A AİLESİYLE BİRLİKTE GELECEK

Onana'nın perşembe günü ailesiyle beraber Trabzon'a gelerek sağlık kontrolüne gireceği, ardından da resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacağı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

50 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

2023-24 sezonunda 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a imza atan Andre Onana'nın İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2028'de sona erecek.