Kara bulutları dağıttı!

İstanbul'da kazanıp nefes alan Fırtına'nın sıradaki rakibi Kayserispor



ONUACHU 5. VİTESTE5

Röveşata golüyle gözlerin pasını silen Onuachu, biri penaltıdan olmak üzere dubleye imza attı ve bu sezon Trabzonspor'da 7. maçında gol sayısını 5'e çıkardı. Geçen sezon Southampton'daki performansını (4 gol) şimdiden geride bıraktı. Kiralık oynadığı 2023- 24'te 17 gol kaydeden 2.01'lik dev santrfor, Trabzonspor formasıyla toplamda fileleri 22 defa havalandırdı.



OULAİ SAHNE ALDI

Trabzonspor'un Bastia'dan transfer ettiği ancak gelmeden önce takımında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza alan Ouali, bu cezasını tamamlamasının ardından ilk maçına çıktı. 11'de görev yapan Fildişi Sahilli orta saha, 90 dakika sahada kalıp 1 isabetli şut attı. 12 ikili mücadele kazanan oyuncu, yüzde 87 pas isabeti ile oynadı



SİKAN SİFTAH YAPTI

BU sezon ilk golünü atan Sikan, "Santrforların gol atması güzel bir şey. Ama övgüyü sadece santrforlar değil bütün takım hak ediyor" dedi.



WAGNER PİNA'DAN İLK

TRABZONSPOR'UN yeni sağ beki Wagner Pina, Karagümrük karşısında coştu. Perdeyi açan Augusto ve jeneriklik gole imza atan Onuachu'nun gollerinin pasını veren 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist birden gerçekleştirdi.