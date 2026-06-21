Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Kenan Haroun hareketliliği
Giriş Tarihi: 21.06.2026

Kenan Haroun hareketliliği

YUNUS EMRE SEL
Kenan Haroun hareketliliği
  • ABONE OL
Kadro yapılanması doğrultusunda gurbetçi ve potansiyelli isimlere yönelen Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Belçika ekibi Genk forması giyen 19 yaşındaki orta saha Kenan Haroun, Türkiye'ye seyahat ettiğini gösteren bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun Türkiye'ye sadece tatil amacıyla mı geldiği yoksa bordo-mavili kurmaylarla masaya oturup son detayları mı görüşeceği netlik kazanmadı. Önceki süreçte Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan Haroun'un, yönetimle yapılan son temasların ardından kararını değiştirdiği ve Karadeniz ekibinin projesine olumlu yaklaşmaya başladığı öğrenildi.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kenan Haroun hareketliliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA