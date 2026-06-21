Kenan Haroun hareketliliği

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Kadro yapılanması doğrultusunda gurbetçi ve potansiyelli isimlere yönelen Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Belçika ekibi Genk forması giyen 19 yaşındaki orta saha Kenan Haroun, Türkiye'ye seyahat ettiğini gösteren bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun Türkiye'ye sadece tatil amacıyla mı geldiği yoksa bordo-mavili kurmaylarla masaya oturup son detayları mı görüşeceği netlik kazanmadı. Önceki süreçte Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan Haroun'un, yönetimle yapılan son temasların ardından kararını değiştirdiği ve Karadeniz ekibinin projesine olumlu yaklaşmaya başladığı öğrenildi.