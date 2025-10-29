Kimse beni korkutamaz!

Bu sezon geldiği Trabzonspor'da performansı ile alkışları toplayan Andre Onana, kulüp dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki file bekçisi şunları söyledi: "Türkiye'deki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi. Tabii ki maç temposu farklı ama çok iyi takımlar, çok iyi, harika oyuncular var. Türk kulüpleri Avrupa'da maç kazanıyor, seviye gerçekten orada. Ama dürüst olmak gerekirse, buradaki ilk sürecim için hakemlerden yana çok iyi bir tecrübem olmadı. Hepsinin kötü olduğunu söylemiyorum çünkü çok iyileri de var."

DAHA UZUN SÜRE KALIRSAM...

"Türkçe benim açımdan en zor dil değil. Muhtemelen en zor olan Felemenkçe'ydi diyebilirim. Burada daha uzun süre kalırsam elimden geleni yapıp öğrenmeye çalışacağım. Kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum, sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi kaybeden biri olarak görmüyorum."



BU KARİYER MUHTEŞEM

"Fakir bir aileden geldim, ülkemdeki çoğu çocuk gibi. Böyle bir ortamdan gelip bugüne kadar yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bu muhteşem bir kariyer."

KALECİLİK ÇOK DEĞİŞTİ

"Kalecilik pozisyonu özellikle son 20 yılda değişti. Harika ayağınız olabilir, ama pas seçenekleri kapalıysa, öndekiler kolaylık sağlamıyorsa, işiniz çok zor."