Korkulan takım olduk

Trabzonspor'da camia, Beşiktaş maçının havasına girdi. Pazar günü Papara Park'ta oynanacak dev mücadele için satışa sunulan biletler 11 dakikada tükenirken teknik direktör Fatih Tekke ve ekibine duyulan güven yüksek seviyede… Bardo-mavili kulüp, Göztepe maçının öncesinde, devre arasında ve sonrasında tecrübeli hocanın yaptığı motivasyon konuşmasını Youtube'dan paylaşırken kullanılan ifadeler dikkat çekiciydi. Futbolcularıyla aynı heyecanı yaşayan Tekke,Sorgulanan takım bugün korkulan takım oldu. Bunu siz yaptınız. Kavga edeceksiniz, aklınızı kullanacaksınız. Sizi çok güzel şeyler bekliyor. Siz hak ederek geldiniz. Kalbimden size teşekkür ediyorum.dedi. Öte yandan teknik kadro, Beşiktaş maçının analizini yapıyor. Taktik planın büyük ölçüde netleştiği öğrenildi.