Krizden zirveye!

Geçen sezon kötü bir dönem geçiren Trabzonspor, önemli bir değişime imza atarak şampiyonluğun güçlü adaylarından biri oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu adeta kâbus gibi geçiren Trabzonspor, aradan geçen 1 yıllık dönemde ayağa kalktı. SezonaAbdullah Avcı ile başlayan ardından ise Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile yola devam eden Karadeniz ekibi, yeniden yapılanmaya giderek bunun meyvelerini almaya başladı. Bordo-mavililer, rakiplerinin aksine Oulai,Augusto, Pina devre arasındaise Nwaiwu veLovik gibi gençlerden oluşandüşük maliyetli kadroyla şampiyonluk için iddialı konuma geldi. Karadeniz ekibi 4 Nisan'da Galatasaray'ı yenerek yükselişini sürdürmeyi planlıyor. Trabzonspor, geçen sezon 27 maçta 36 puan toplarken Aslan ise 71 puanla yine zirvede yer alıyordu.