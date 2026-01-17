Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Maçta görüşürüz
Giriş Tarihi: 17.01.2026

Maçta görüşürüz

Ligde yarın oynanacak Kocaelispor müsabakasına özel hazırlık yapan Trabzonspor’un 10 numarası, kendisine karşı mücadele edecek oyuncuları tek tek araştırıyor

YUNUS EMRE SEL
Maçta görüşürüz
  • ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-1 biten İstanbulspor maçında 2 gol-1 asistle yıldızlaşan Trabzonspor'un 10 numarası Ernest Muçi, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın, "Muçi'ye bizim maçta gol attırmayacağız" sözleri üzerine Arnavut yıldızın, yarın oynanacak karşılaşmaya özel hazırlandığı kaydedildi. Bordo-mavili formayla ligdeki son 5 maçta ağları 7 kez sarsıp 2 de asist yapan 24 yaşındaki oyuncunun, Kocaelispor maçını kafasında oynamaya başladığı öğrenildi. Kendisine karşı mücadele edecek isimleri de tek tek araştırdığı belirtildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 9 gol-2 asistlik performans gösteren Muçi, 12 gollük (11 gol-1 asist) katkı yapan Onuachu'nun ardından Trabzonspor'un en skorer ikinci ismi durumunda bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maçta görüşürüz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz