Malinovskyi’den 3 yıllık imza

Bordo-mavililer, Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi'nin transferini duyurdu. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Tecrübeli oyuncuya 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında her bir sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro imza ücreti, 2028-29'da ise 1.5 milyon Euro maaş ödeneceği bildirildi. Ernest Muçi'nin de 3+1 yıllık imza attığı, Arnavut futbolcunun 2.5 milyon Euro maaş alacağı, opsiyon kullanılırsa rakamın o sezon 2 milyon 750 bin Euro olacağı kaydedildi.

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