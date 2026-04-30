Matematiği ciddiye alın!

Fırtına'nın altın çocuğu Christ Oulai, kulüp dergisine verdiği röportajda futbola ve hayata dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Trabzonspor projesinin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki orta saha, "Gençlere güveniyorlardı, bu fikir çok hoşuma gitti. Geldikten sonra ne kadar doğru bir tercih yaptığımı daha iyi anladım" ifadelerini kullandı.

GENÇLER OKULA GİDİN, EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ



Futbolcu olmasaydı matematikçi olmak istediğini aktaran Oulai şunları kaydetti: "Matematik hayatın her alanında yanımızdadır, problem çözmeden planlamalara, her türlü konuda doğru kararlar vermemizi sağlayan bilimdir ve ben bu bilimi çok seviyorum. Sahada bana yardımcı oluyor, sık sık hesap yapıyorum. Mesafeyi ayarlamaya, topu nasıl aldığımı ve nasıl vereceğimi hesaplamaya çalışıyorum. Gençler okula gidin, eğitim çok önemli."

KORKUSUZ VE TEKNİK BİR OYUNCUYUM



Agresif oynamayı sevdiğini bildiren Fildişi Sahilli futbolcu, "Fiziksel temastan hiç çekinmem. Bu lig bana uygun. Kendimi şut alanında geliştirmek isterim, bunun için çalışıyorum. Çünkü böylece daha fazla gol atarım. Ben mücadele eden, korkusuz, teknik bir oyuncuyum. Temaslı oynamayı severim. Her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" diye konuştu.