Muhteşem üçlü!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), son 6 ayda futboluyla en iyi performansı sergileyen 23 yaş altı oyuncuları listeledi. Futbolcular, oynadığı maçların sportif seviyesine, sonuçlarına ve sürelerine göre değerlendirildi. İlk 4'e Trabzonsporlu oyuncular damgasını vurdu. Kısa zamanda Avrupa devlerinin listesinde yer edinen orta saha Christ Oulai, 80.4 puanla ilk sırada bulunuyor.

Devre arasında geldiği bordomavililerde yıldızını parlatan stoper Nwaiwu, 78.8 ile ikinci olarak takip etti. 3'üncü basamakta Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir (78.1) yer aldı. Onuachu ile beraber Trabzonspor'un skor yükünü sırtlayan santrfor Felipe Augusto (76) ise 4 numaranın sahibi oldu.





Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Bastia'dan kadrosuna kattığı Christ Oulai, Premier Lig devlerinin radarında. Sportsboom.co.uk'de yer alan haberde Oulai için Chelsea ve Tottenham'ın "yüksek öncelikli" transfer dosyası açtığı ve her maçına temsilci gönderdiği belirtildi. Bournemouth ve Brighton scoutlarının da Fenerbahçe ve Kayseri maçlarını tribünden izlediği bildirildi.