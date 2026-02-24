Muhteşem üçlü yıldızları solladı

Trabzonspor'un ileri üçlüsü, bu sezon ışıl ışıl parlıyor. Geriye düşüğü maçta Gaziantep FK'nın 3 dakikada fişini çeken Paul Onuachu (1 gol), Felipe Augusto (1 gol) ve Ernest Muçi (1 asist) bordo-mavilileri uçuruyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri halini alan muhteşem 3'lü, Fırtına'nın zirve yürüyüşünün lokomotifi oldu. Ağları 17 kez sarsan Onuachu, rakiplerini 10'ar defa avlayan Augusto ve Ernest Muçi, toplamda fileleri 37 defa havalandırdı ve 15 lig arasında Avrupa'nın en çok gol atan üçlüsü olarak 2 numarada yer aldı. Trabzonspor; sadece Bayern Münih'ten Kane-Diaz-Olise'nin (51) arkasında kaldı.

FOLCARELLİ 1 HAFTA OYNAMAYACAK

Bordo-mavililerin hücum gücü, Real Madrid'den Mbappe- Vinicius-Bellingham (36), Manchester City'den Haaland-Foden- Reijnders'ı (34) ve Barcelona'dan Torres-Yamal-Lewandowski'yi (32) geride bıraktı. Öte yandan Gaziantep maçında sakatlanan Folcarelli'nin ayak bileğinde ödem ve bağ yaralanması tespit edildi. Karagümrük maçında olmayacak, Kayseri'de sahada yer alacak.