O yıldız Lauriente

Transferde Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir'i renklerine bağlayan Trabzonspor, sol açık takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yaptığı açıklamada,ama istediğimiz yanıtı alamadık" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının bahsettiği oyuncunun, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu öğrenildi. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için oldukça yüksek maliyetli bir teklif yaparken Sassuolo kulübünü şimdilik ikna edemedi.Fransız sol kanat bu sezon 24 maçta 3 gol-3 asistlik katkı sağladı.