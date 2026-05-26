Onana dosyası kapanmadı

Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın Trabzonspor'la olan kiralık sözleşmesi bitti... 30 yaşındaki eldiven sosyal medya hesabı üzerinden bordo- mavili camiaya seslenip, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için her şeyin en iyisini diliyorum" açıklamasını yaparken, "Kesin olarak gidiyor mu?" endişesini de beraberinde getirdi. Trabzonsporlu kurmaylar, oyuncunun kiralık sözleşmesinin resmi olarak kağıt üzerinde son bulması sebebiyle bu mesajı yayınladığını dile getirdiler. Manchester United kulübüyle Onana'yı yeniden kiralamak adına masada olduklarını belirten yöneticiler, oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadroda tutmak için tüm şartları zorluyor. İngiliz ekibiyle yürütülen sıkı pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Onana bu sezon Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi. 6 karşılaşmada kalesini kapattı.





KANATLAR UÇACAK

Nwakaeme ve Visca ile yolların ayrılması, Zubkov'un da kendisine kulüp aramasıyla takımda yabancı kanat oyuncusu kalmadı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin "Direkt 11" talebi doğrultusunda harekete geçen bordo-mavili yönetim, sağ kanat için İspanya La Liga ekiplerinden Girona forması giyen Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov'u listeye yazdı.

28 yaşındaki deneyimli sağ kanat, hem yüksek tekniği hem de gol ve asist yollarındaki üretkenliğiyle Fatih Tekke'nin aradığı profil. Sol kanat için Belçika ekibi Zulte Waregem'de forma giyen Joseph Opoku düşünülüyor. 20 yaşındaki Ganalı, müthiş hızı, atletizmi ve bire birdeki adam eksiltme becerisiyle modern bir kanat forvet profili çiziyor. U20 Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.