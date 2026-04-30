Onana harekâtı

Bu sezon kiralık olarak eldivenleri giyen Andre Onana için sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Kamerunlu file bekçisini kalıcı olarak kadrosuna katmak amacıyla kolları sıvadı. Ancak The Sun'da yer alan habere göre Manchester United, 30 yaşındaki kaleci için 20 milyon Euro talep ediyor. Trabzonspor yönetiminin bu rakamı düşürmeye çalışacağı öğrenildi.

SAVİC'TE HEDEF KUPA

Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, kupada oynanan Samsunspor maçının ardından sakatlık yaşamıştı. Sol alt bacağında kısmi kas yaralanması ve ödem tespit edilen Karadağlı oyuncu detaylı kontroller için ülkesine gitti. 35 yaşındaki stoper, Göztepe ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Savic'in, 13 Mayıs'ta Gençlerbirliği ile oynanacak Türkiye Kupası maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.