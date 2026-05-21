Onana için çalışıyoruz!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan Başkan Doğan, Manchester United'dan kiralanan kaleci Andre Onana'nın kalması için çaba harcadıklarını belirtirken, "Onana'yı tekrar takımda tutmaya çalışıyoruz, konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Gol kralı Paul Onuachu hakkında da "Onuachu'nun talipleri var ama öyle bir gündemimiz yok" diye konuştu. Orta saha Ruslan Malinovskyi ve genç sol kanat Thierry Karadeniz'in transferlerinin tamamlandığını da aktaran Doğan, "6-7 oyuncuyla görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Çok alternatif yok ama tamamlayıcı olarak onları da katmamız lazım. Hareketli transfer dönemi olacak" dedi. Sözleşmesi bitecek Nwakaeme içinse "Ona teklifimiz olacak. Ön konuşmayı yaptık. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

'TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM'

ERTUĞRUL Doğan, tesislerin taşınacağını da açıkladı. Yeni havalimanı yapılacağını söyleyen Doğan, "Mevcut yerde kalmak sağlıklı gelmiyor. İnşaat süresi 5-6 yıl sürecek deniyor. Tesislerimiz çukurda kalıyor. Taşınmamız gerekiyor. 5 milyar TL borcumuz var, bundan daha büyük rakama Trabzonspor tesislerini istimlak ettireceğiz gibi duruyor" dedi ve şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un faydasına gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Kendisine teşekkürü borç bilirim. Trabzonspor'a çok önemli araziler verdi. Bakanlarımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Murat Kurum'a teşekkür ederim. Yöneticilik hayatımızda, geldiğimiz günden beri Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Başta Sayın Berat Albayrak Bey, o da çok iyi bir Trabzonsporlu, ona da teşekkürü bir borç bilirim. Yine Serhat Albayrak Bey'in, A'dan Z'ye desteği var. Allah razı olsun."