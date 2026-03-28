Onuachu herkesi mest etti!

GOL krallığı (21) listesinde ilk sırada yer alan Paul Onuachu'ya Bundesliga'dan ilgi var. Nijeryalı santfor için sezon başında 5.6 milyon Euro bonservis ödeyen Trabzonspor, oyuncunun katkısı ile bunun karşılığını alırken Alman basını da Onuachu için transfer iddialarını sayfalarına taşıdı. Oyuncunun profilinin zor bulunduğu ve Bundesliga'da fark yaratacağının altı çizilen haberlerde Wolfsburg, Hoffenheim ve W.Bremen'in sezon sonunda Trabzon'un kapısını çalacağı iddia edildi. Ancak 31 yaşındaki golcüyü satma planı olmayan yönetimin, yapacağı takviyelerle hücum hattını daha da güçlendirmek istediği, takımın iskeletinin en önemli parçalarından olan futbolcuyu gelecek sezonki şampiyonluk hedefinde de kadroda bulunduracağı öğrenildi.

