Trabzonspor Haberleri Onuachu şoku!
Giriş Tarihi: 11.04.2026

Onuachu şoku!

GOL makinesi Onuachu'ya nazar değdi. Ligde forma giydiği 25 maçta 22 gol atarak krallık yarışında zirvede yer alan Nijeryalı, son antrenmanda sakatlandı. Prof. Dr. Ahmet Beşir, "Sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek maçın kadrosundan çıkarılmıştır" dedi. Alanya'ya götürülmeyen 31 yaşındaki forvetin kontrollerinin devam edeceği bildirildi. Onuachu'nun yokluğunda Alanya'da Umut Nayir'in ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

