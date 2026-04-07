Onuachu tarihin eşiğinde

Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, adım adım rekora koşuyor. Galatasaray ağlarını da havalandırarak ligde 22 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, kalan 6 maçta kulüp tarihine geçmeye çok yaklaştı. Nijeryalı santrfor, Trabzonspor'da 1995- 96 sezonunda 25 golle kral olan Şota Arveladze ile 2019- 2020'de 24 defa ağları sarsıp tacı takan Sörloth'a yaklaştı. Onuachu, kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Sörloth'u geçerek Şota'yı yakalayacak. 2.01 boyundaki dev forvet, geride kalan haftalarda ligde 4 gol bulması halinde ise bir sezonda Trabzonspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek. Onuachu, şimdi gözünü hafta sonu oynanacak olan Alanyaspor maçına çevirdi.

Süper Lig'de 22 kez ağları sarsan Onuachu, bu gollerin 9'unu kafayla kaydetti. Nijeryalı yıldızın attığı gollerin %40.9'u kafa vuruşlarıyla gelmiş oldu.