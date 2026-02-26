Onuachu’ya dev teklif!

Bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına giren Onuachu'ya, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli de talip oldu. Nijerya basını, yaz transfer dönemi için Merih Demiral'ın da formasını giydiği
Al Ahli'nin iddialı bir teklif hazırlığında olduğunu yazdı. Körfez temsilcisinin, Nijeryalı golcüyü ikna edebilmek için cazip bir maaş paketi sunmaya hazırlandığı bildirildi. 31 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor'daki mevcut kazancının yaklaşık dört katı düzeyinde bir teklif yapılmasının planlandığı öne sürüldü.
Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu, bordomavili kulüpten 2 milyon Euro garanti ücret alıyor.