Onuachu’ya yapılan faullere göz yumuluyor

KAYSERİ maçıhazırlıklarınısürdüren Trabzonspor'dateknik direktör Fatih Tekke basına açıklamalardabulundu. Onuachu'nunKaragümrük maçındaki penaltı pozisyonuylailgili konuşan Tekke, "Maç esnasındakulübeden pozisyona yaklaşık30-40 metre mesafe vardı. Bana göreilk bakışta penaltı değildi, izlemedenyayında da bunu söyledim. Ama izleyince,değişen kurallar ışığında doğru birkarar gibi görünüyor. Gündem olmasıenteresan. Penaltıdan bağımsız olarakOnuachu'nun pozisyonları var. Evegidip izlediğimde, Onuachu'yu savunanoyuncunun en az iki kırmızı kartgörmesi gerektiğini düşünüyorum.Onuachu'nun sakatlanması durumundagüç kaybederiz.Hakemlerin bu pozisyonlaragöz yummaması, gereği neyseonu yapması gerekiyor. Gündem olmasıgereken asıl konu bu" dedi.