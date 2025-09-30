Onuachu’ya yapılan faullere göz yumuluyor

KAYSERİ maçı
hazırlıklarını
sürdüren Trabzonspor'da
teknik direktör Fatih Tekke basına açıklamalarda
bulundu. Onuachu'nun
Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonuyla
ilgili konuşan Tekke, "Maç esnasında
kulübeden pozisyona yaklaşık
30-40 metre mesafe vardı. Bana göre
ilk bakışta penaltı değildi, izlemeden
yayında da bunu söyledim. Ama izleyince,
değişen kurallar ışığında doğru bir
karar gibi görünüyor. Gündem olması
enteresan. Penaltıdan bağımsız olarak
Onuachu'nun pozisyonları var. Eve
gidip izlediğimde, Onuachu'yu savunan
oyuncunun en az iki kırmızı kart
görmesi gerektiğini düşünüyorum.
Onuachu'nun sakatlanması durumunda
güç kaybederiz. Savunma oyuncuları tarafından çok sert sırt müdahalelerine maruz kalıyor.
Hakemlerin bu pozisyonlara
göz yummaması, gereği neyse
onu yapması gerekiyor. Gündem olması
gereken asıl konu bu" dedi.