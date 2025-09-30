Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Onuachu’ya yapılan faullere göz yumuluyor
Giriş Tarihi: 30.9.2025

Onuachu’ya yapılan faullere göz yumuluyor

Onuachu’ya yapılan faullere göz yumuluyor
KAYSERİ maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke basına açıklamalarda bulundu. Onuachu'nun Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Tekke, "Maç esnasında kulübeden pozisyona yaklaşık 30-40 metre mesafe vardı. Bana göre ilk bakışta penaltı değildi, izlemeden yayında da bunu söyledim. Ama izleyince, değişen kurallar ışığında doğru bir karar gibi görünüyor. Gündem olması enteresan. Penaltıdan bağımsız olarak Onuachu'nun pozisyonları var. Eve gidip izlediğimde, Onuachu'yu savunan oyuncunun en az iki kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum. Onuachu'nun sakatlanması durumunda güç kaybederiz. Savunma oyuncuları tarafından çok sert sırt müdahalelerine maruz kalıyor. Hakemlerin bu pozisyonlara göz yummaması, gereği neyse onu yapması gerekiyor. Gündem olması gereken asıl konu bu" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Onuachu’ya yapılan faullere göz yumuluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz