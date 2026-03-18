Oulai çılgınlığı!

Trabzonspor'un 19 yaşındaki yıldızı Christ Oulai'nin yakasını bırakmıyorlar... İspanyol devi Real Madrid, oyuncunun ağabeyi Charles Oulai'yi M.City ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçta Santiago Bernabeu'da ağırlamıştı. Afrika basınında yer alan haberlere göre ise Chelsea de devrede. İngiliz ekibi, Oulai'yi transfer etmekte son derece kararlı. Trabzonspor'un ise Fildişi Sahilli futbolcudan bonservis beklentisinin 50 milyon Euro olduğu duyuruldu. Manchester City'nin de takip altında tuttuğu Oulai için bordo-mavili kulübün kapısının sezon sonunda çok fazla çalınacağı kaydedildi.



FIRTINA İSTANBUL'DA

GEÇTİĞİMİZ hafta Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ligde 4 maçlık seri yakalayan Trabzonspor, bugün deplasmanda ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Ligi ilk iki sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini almayı planlayan bordo-mavililer, hedefe giden yolda hata yapmak istemiyor. Dün gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fırtına'da oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Tekke, "Kazanıp milli araya moralli girelim" mesajı verdi. Ayrıca sarı kart sınırındaki öğrencileri Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi'yi özel olarak uyaran tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray karşılaşması öncesi kart konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

