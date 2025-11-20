Oulai devlerin radarında

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2 takımlarından Bastia'dan transfer ettiği 19 yaşındaki merkez orta saha Christ Inao Oulai, parlamaya devam ediyor. Hem bordo- mavililer hem de ilk kez seçildiği Fildişi Sahili Milli Takımı'ndaki performansı dikkat çeken oyuncu, önemli kulüplerin listesine girdi.Haberin detayında hem Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin hem de Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola'nın, oyuncudan etkilendiği belirtilerek scout ekiplerinden takip etmelerini istedikleri kaydedildi.