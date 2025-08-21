Oulai’nin maliyeti açıklandı!

TRABZONSPOR, Inao Oulai'ye resmi imzayı attırdı. KAP'a yapılan bildirime göre bordo-mavililer, SC Bastia Kulübü'neFutbolcu başka bir kulübe transfer olursa satıştan elde edilen kârın. 5 yıllık sözleşme yapılan 19 yaşındaki Fildişili orta sahaya 2025-26 sezonunda 400 bin Euro garanti maaş ödenecek. Bu rakam her sezon 50 bin Euro artacak. Futbolcuya verilecek ücret tutarının %4'ü oranında da menajerine ödeme yapılacak.