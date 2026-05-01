Pazarlık zamanı

Bordo-mavililer, Ernest Muçi pazarlıklarına start veriyor. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Arnavut 10 numara, gösterdiği performansla Fırtına'yı birçok maçta sırtında taşıdı. Trabzonspor, oyuncunun bonservisini almak için 9 gün içerisinde bir karar vermek zorunda. Muçi'nin 8 milyon 500 bin Euro'luk satın alma opsiyonu 10 Mayıs'ta sona erecek. Trabzonspor yönetim kurulu, yeni bir karar aldı. Bu doğrultuda Beşiktaş kulübü ile söz konusu bonservisi daha aşağıya çekmek için bir görüşme gerçekleştirilecek. Aynı anda Muçi'ye de gelecek sezon beklediği şartlar sorulacak. Maddi olarak zeminin oluşması durumunda Trabzonspor, 25 yaşındaki oyuncuyla gelecek sezon devam etmeyi planlıyor.



İŞTE TRABZONSPOR'UN BORCU: 5 MİLYAR TL

Bordo-mavililer, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ait mali tablolarını KAP'a açıkladı. Net borcun 5 milyar 27 milyon TL olduğu belirtildi. Kulüpten yapılan duyuruda "Şirketimizin 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5.027 milyar TL olduğu görülecektir" denildi.