Penaltı ile alakası yok!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kaybettikleri iki puana rağmen, oyunda iyi şeyler yaptıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Bizim açımızdan belki de ligde ilk kez planladığımız birçok şeyi sahaya yansıttık. Konumlanmalarımız, atak organizasyonlarımız ve önde üretkenliğimiz genel olarak istediğimiz seviyedeydi. Rakibin geldiği bir an vardı o da penaltıydı. Erken bir şekilde cezalandırıldık. Kural eline değme pozisyonuna penaltı diyor ama biraz da futbolu yorumlamak gerekiyor. Burada oyuncu elini, topun olduğu bölgeye değil, adamın önüne geçmek için koyuyor. Çok küçük bir dokunuş var. Çok enteresan penaltıydı. Bana göre futbol yorumu içerisinde bunun penaltı ile uzaktan yakından alakası olmadığı söylenebilir" dedi.



ONUACHU'SUZ 10 PUAN UÇTU!

TRABZONSPOR, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcüsü Paul Onuachu'nun yokluğunda bir maçta daha sıkıntı çekti. Alanyaspor deplasmanında kayıp yaşayan Fırtına, bu sezon 2.01'lik yıldızı milli takımda ya da kart cezalısı olduğunda oynadığı 6 maçta 10 puanı çimlere gömdü. Bu süreçte ligde Gençlerbirliği'ne (4-3), kupada Alanya'ya (1-0) boyun eğen bordo-mavililer, ligde Beşiktaş (3-3) ve Alanya (1-1) ile de yenişemedi. Sadece Kocaelispor (2-1), İstanbulspor (6-1) galibiyetleri alındı.