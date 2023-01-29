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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Runo Peres’te kritik gün

Runo Peres’te kritik gün
Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı maçın 72. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda sağ omzunun üzerine düşen Bruno Peres sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı sağ bekin, dün yapılan kontrolünde sağ omzunda ciddi bir ödem oluşmasından dolayı MR çekilemedi. Bu nedenle bugün tekrar kontrolü gerçekleştirilecek olan 32 yaşındaki futbolcunun, bağ dokularının zarar görmesinden korkuluyor. İlk bulgularda kırık şüphesi ortaya çıkmazken, kesin tanının bugün koyulacağı belirtildi. Peres, ligin ilk yarısında da sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

FIRTINA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu arıyor. Geçtiğimiz sezon ligin 20 maçlık bölümünde 49 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 35 puanda kaldı. Ayrıca geçen sezon lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olan Karadeniz ekibi, bu sezon 20 maçta 5 defa yenildi, 5 kez berabere kaldı.

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Runo Peres’te kritik gün
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