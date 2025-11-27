Şampiyonluk için gücümüz var

Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Muçi, dün basının karşısına çıktı. Kendisine güvenen teknik direktör Fatih Tekke'ye teşekkür eden Arnavut oyuncunun satır başları şöyle: "Oynadığım kulüplerde beklentiler her zaman yüksek oldu. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Genç bir takımımız var. Ben işime odaklanarak en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi bir rekabet ortamına sahibiz. Çünkü takımımız iyi oyunculardan kurulu. Takımımızın şampiyon olabilmesi için elinde bütün imkânlar var. O başarıya ulaşabilmek için yapmanız gereken şey çok çalışmak ve bu durumun hayalini kurmak. Hocamız buraya geliş sürecimde çok önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan bir tanesiydi. Antrenmanlarda yapamadığımda sürekli 'devam et, bu olacak' dedi. Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım için mutluyum."

TRABZON'DA KALMAK İSTİYORUM

Trabzonspor'da kiralık oynayan ve 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Muçi, "Tabii ki devam etmek isterim. Geleceğin ne getireceğini birlikte göreceğiz" mesajını verdi.

YILDIZLARA YAKIN MARKAJ

TRABZONSPOR'UN Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmayı Avrupa'dan 5 farklı scout ekibi izledi. Odaklandıkları isimler ise Arseniy Batagov, Christ Oulai ve kaleci Andre Onana'ydı. Batagov'un istikrarlı futbolu, Oulai'nin dinamizmi ve Nijeryalı file bekçisi Onana'nın yeniden eski günlerine dönüşünün sinyallerini vermesi kulüplerin takibinin artmasında etkili oldu.