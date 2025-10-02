Satmaya mecbur kaldım

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferine mecburen onay verdiğini dile getirdi. Daha önce Uğurcan'ı İstanbul'a satmayacaklarına dair söylemlerinin olduğunu hatırlatan Doğan, "Kendisi benimle sezon sonunda ofiste görüştü. İstanbul da olsa, Avrupa da olsa gitmek istediğini söyledi. O saatten sonra benim açımdan başka bir süreç başladı. Aklımdan böyle bir şey geçmezdi, geçmediği için de rahattım. Ancak böyle bir talep gelince yapacak bir şey kalmadı" dedi.

MHK FUTBOLUN KANAYAN YARASI

DOĞAN, hakem hataları ile ilgili olarak da şunları söyledi: "F.Bahçe maçında akıllara zarar bir pozisyon mevcut. Gaziantep maçında Türk futbol tarihine geçen bir pozisyon var. Gaziantep karşılaşmasındaki pozisyon MHK'nın Trabzonspor'a bakışıdır. Bir hakemin, bir takıma art niyetinin yakalandığı en net an. TFF Başkanı bizimle aynı görüşteymiş ki o açıklamaları yaptı. Yeterli mi? Değil ama bir başlangıç. MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Hemen hemen bütün kulüplerimiz bu durumdan rahatsız."

TRABZONSPOR'A YENİ SPONSOR

Trabzonspor Kulübü, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı. İstanbul'daki bir otelde düzenlenen imza törenine bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı.

