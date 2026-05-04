Savunmanın derdi büyük!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Göztepe maçında kaybedilen 2 puan moralleri bozarken sakat ve cezalı duruma düşen futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Bordomavililerin savunmasında görev yapan Savic ve Batagov sakatlıkları, Pina ve Mustafa ise kart cezalısı oldukları için takımdaki yerlerini alamayacak. Sezon başındaki defans dörtlüsünü tamamen değiştirmesi gereken Fatih Tekke'nin tandemde Nwaiwu ve Salih Malkoçoğlu ikilisi ile sahaya çıkması bekleniyor. Sağ bekte mecburiyetten Ozan, sol bekte ise Lovik oynayacak. Okay ve Visca'nın da yokluğunda Tekke, 11'in büyük bir bölümünü değiştirmek zorunda kalacak. Deneyimli hoca, hafta içinde yapılacak taktik idmanlarda kadrosunu şekillendirmeyi planlıyor.

ONUACHU SUSUYOR RAKİPLERİ GELİYOR!

Trabzonspor'un 29. haftada oynadığı Alanya maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Onuachu, ardından Başakşehir ve Konya karşılaşmalarında da fileleri havalandıramadı. Tecrübeli forvet, son olarak Göztepe mücadelesinde de gol sevinci yaşayamadı. Ligde 22 golle zirvede yer alan Onuachu, son iki haftaya lider girse de rakipleri aradaki farkı hızla kapattı. Shomurodov gol sayısını 20'ye Talisca da 19'a çıkardı.